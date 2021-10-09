Главы Еврокомиссии и Евросовета приедут на саммит "Украина-ЕС"

12 октября на 23-й саммит Украина-ЕС в Киев приедут главы Европейского совета и Европейской комиссии. Об этом говорится на сайте Евросовета, сообщает Лига.net.

Как отмечается, на саммите Украину будет представлять президент Владимир Зеленский, а Евросоюз – председатель Европейского Совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как ожидается, на 23-м саммите Украина-ЕС лидеры подтвердят преданность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции, а также поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

Стороны сосредоточатся на обсуждении результатов выполнения соглашения об ассоциации и путей усиления экономической интеграции в энергетике, авиации, телекоммуникациях, климате, образовании.

Также участники саммита обсудят дипломатические усилия для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, укрепление сотрудничества в противодействии гибридным угрозам и борьбе с дезинформацией, сотрудничество в преодолении последствий пандемии коронавируса.