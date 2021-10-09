Moderna обвинили в срыве гуманитарных поставок вакцины

Производитель вакцин Moderna срывает планы и обещания США по обеспечению бедных стран вакцинами от коронавируса. Компания сопротивляется требованию Белого дома увеличить международные пожертвования вакцины в 2022 году, сообщает РБК-Украина.

По данным Politico официальные лица администрации президента США Джо Байдена сообщили изданию, что возникла напряженность между Moderna и Белым домом. Компания уклоняется от дополнительных обязательств увеличить производство вакцин для пожертвований в другие страны.

Официальные лица администрации Байдена считают, что это нежелание отчасти вызвано финансовыми проблемами. Если Moderna согласится продать дозы администрации Байдена для более бедных стран, то ее, вероятно, попросят сделать это по себестоимости. Таким образом это повлияет на прибыль компании.

Такая позиция компании вызвала недовольство высокопоставленных чиновников здравоохранения, поскольку это ставит под удар стремление США обеспечить бедные страны вакцинами от коронавируса.

"Нам нужно, чтобы они в краткосрочной перспективе вышли на планку и резко увеличили количество доз, которые они доставляют в страны с низким и средним уровнем доходов" , - сказал высокопоставленный чиновник.

Отмечается, что в разработку вакцины правительство США вложило миллиарды долларов. Поэтому нерешительность компании в отношении дальнейшей помощи президенту в международных усилиях только усугубляет ситуацию.

"Правительство США совместно изобрело вакцину. Мы потратили более 8 миллиардов долларов" , - сказал чиновник.

Автор: Наталья Скороход