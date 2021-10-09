Появилось видео обрушения многоэтажки в Батуми

Момент частичного обрушения жилого дома в грузинском городе Батуми попал на видео. Соответствующие кадры обнародованы в ночь на субботу, 9 октября, в Twitter, сообщает Корреспондент.

На ролике видно, как стена здания начинает медленно рушиться снизу, а потом падает вся. Жертвой произошедшего едва не стал мужчина, который находился поблизости.

???? Rescatistas buscan sobrevivientes tras el derrumbe de un edificio en la ciudad costera de Batumi, en Georgia, el cual dejó hasta 15 personas atrapadas entre los escombros. ????



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Video: @dkirvalidze pic.twitter.com/EXq7E4AJHY — Uni2Noticias (@Uni2Noticias) October 8, 2021

По последним данным, которые сообщил Аджарский телеканал, из-под завалов спасатели достали тела четырех погибших. Первой найденной жертвой стала пожилая женщина. Вскоре были обнаружены тела двух мужчин и подростка.

Как уточняется, поисково-спасательные работы продолжаются уже более 15 часов. На данный момент спасены пятеро людей - двое детей, двое мужчин и молодая женщина.

Кроме того, установлен контакт еще с двумя лицами, которые находятся под руинами. Их точное местоположение выясняется.