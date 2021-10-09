Появилось видео обрушения многоэтажки в Батуми
Момент частичного обрушения жилого дома в грузинском городе Батуми попал на видео. Соответствующие кадры обнародованы в ночь на субботу, 9 октября, в Twitter, сообщает Корреспондент.
На ролике видно, как стена здания начинает медленно рушиться снизу, а потом падает вся. Жертвой произошедшего едва не стал мужчина, который находился поблизости.
По последним данным, которые сообщил Аджарский телеканал, из-под завалов спасатели достали тела четырех погибших. Первой найденной жертвой стала пожилая женщина. Вскоре были обнаружены тела двух мужчин и подростка.
Как уточняется, поисково-спасательные работы продолжаются уже более 15 часов. На данный момент спасены пятеро людей - двое детей, двое мужчин и молодая женщина.
Кроме того, установлен контакт еще с двумя лицами, которые находятся под руинами. Их точное местоположение выясняется.