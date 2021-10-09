Саакашвили в тюрьме начал пить соки и есть мед

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили начал принимать в тюремной камере мед и натуральные соки. Об этом заявила начальник пенитенциарной службы Грузии Ника Цхвариашвили, сообщает РБК.

По словам Цхвариашвили, для арестованного Саакашвили изготовили личную карточку, с помощью которой он может приобрести продукты, передают местные СМИ.