США и "Талибан" впервые проведут переговоры на высоком уровне

Делегация Соединенных Штатов прибудет в Доху, столицу Эмирата Катар, для проведения переговоров с представителями движения «Талибан» по «жизненно важным для США вопросам», сообщает Газета.ru.

«Эта встреча является прод олжением прагматических переговоров с «Талибаном» по вопросам, представляющим жизненно важные национальные интересы США» , — указано в сообщении Госдепа передает телеканал CNN.

Эти переговоры станут первым официальным дипломатическим контактом после эвакуации вооруженных сил США из Афганистана. По словам представителей госдепа, одной из ключевых тем на этой встрече будет обсуждение эвакуации оставшихся в стране американских граждан.

Посол Афганистана в США Адела Раз заявила, что «потеряла свою страну» и веру в правительство США, а дело ее жизни — поддержка афганских женщин и девочек.