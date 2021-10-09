В центре Киева ограничат движение в связи с мероприятием

В центре Киева в воскресенье из-за проведения забега ограничат движение и изменят работу наземного транспорта, сообщает УНИАН.

По информации пресс-службы КГГА 10 октября с 07:00 до 13:00 в центре столицы состоится массовое спортивное мероприятие "Легкоатлетический пробег Украинский военный забег/Military Run UA". В связи с этим будет ограничено движение транспорта по маршруту проведения мероприятия.

Маршрут забега: улица Михаила Грушевского, 5-А, улица Грушевского, улица Ивана Мазепы, улица Лаврская, Национальный музей истории Украины во Второй мировой войны. Разворот на территории музея. Движение в обратном направлении по нечетной стороне улицы Лаврской, площадь Славы, аллея Героев Крут, Парковая дорога, Петровская аллея, стадион имени Валерия Лобановского. Разворот у памятника Лобановскому. Движение в обратном направлении по Петровской аллее, Парковой дороге, поворот по адресу: Парковая дорога, дом 35, подъем в Мариинский парк через улицу Грушевского, дом 9-А/9-б, улица Грушевского до дома 5-а (смотровая площадка в Мариинском парке перед Мариинским дворцом).

На время проведения спортивного мероприятия также изменит маршруты наземный пассажирский транспорт, который курсирует по этим улицам. Так, будут изменены маршруты троллейбусов № 38 и автобусов № 24, 55, 62.

Так, с начала движения до окончания мероприятий (ориентировочно до 13:00) движение маршрутов будет организовано: