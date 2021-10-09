Байден "активировал" помощь жертвам "гаванского синдрома"

Президент США Джо Байден подписал закон о помощи жертвам "гаванского синдрома". Согласно ему, пострадавшим будут оказывать финансовую поддержку и медицинскую помощь на уровне государства, сообщает РБК-Украина.

По словам Байдена, его администрация мобилизует "все ресурсы" правительства США для оказания помощи жертвам, передает АВС News. Также правительство США намерено разобраться в сути этих инцидентов, их причины и в том, кто несет ответственность за такие случаи.

"Устранение этих инцидентов было главным приоритетом для моей администрации. Мы используем все ресурсы правительства США, чтобы предоставить первоклассную медицинскую помощь пострадавшим и разобраться в этих инцидентах, в том числе определить причину и кто несет ответственность" , - сказал Байден.

Закон уполномочивает директора ЦРУ и государственного секретаря США оказывать пострадавшим сотрудникам финансовую поддержку при черепно-мозговых травмах. Также закон требует, чтобы оба агентства отчитывались перед Конгрессом США о том, как производятся выплаты пострадавшим и требуются ли дополнительные действия для помощи жертвам.

"Слишком долго государственные служащие США и их близкие, пострадавшие от направленных энергетических атак, лишались помощи, в которой они нуждаются и заслуживают. Это неприемлемо" , - сказала сенатор Жанна Шахи, одна из соавторов закона.

Автор: Наталья Скороход