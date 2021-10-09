В ДР Конго зафиксировали заражение Эболой

Первый случай заражения геморрагической лихорадкой Эбола после объявления об окончании последней вспышки зафиксирован в городе Бени в провинции Северное Киву Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает РИА Новости.

По информации местного издание Actualité со ссылкой на источники заражение выявлено у мужчины около 20 лет, который уже скончался. В пятницу в столице страны Киншасе специалисты подтвердили заражение.

Как отмечает издание, выявление положительного случая может свидетельствовать о возобновлении эпидемии.

Власти ДРК в начале мая объявили об окончании в стране 12-й вспышки лихорадки Эбола, за время которой скончались не менее шести человек. Она началась в феврале.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.