Курс валют НБУ на 9 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 9 октября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 8 октября, остается стабильным на уровне 26.33 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 9 октября 2021 года.

Евро не изменился, и его курс составил 30.44 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 9 октября 2021 года.

Курс рубля не изменился и составил 3.66 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 9 октября 2021 года.

Курс фунта стерлингов остается стабильным на уровне 35.81 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 9 октября 2021 года.

Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 28.41 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 9 октября 2021 года.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.70 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 9 октября 2021 года.