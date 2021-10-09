Германия и Франция призвали Польшу соблюдать правила ЕС

На фоне спора Польши с Евросоюзом по поводу главенства законов министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выразили поддержку Европейской комиссии (ЕК), сообщает Deutsche Welle.

"После того как стало известно о решении польского Конституционного суда от 7 октября, мы напоминаем, что членство в ЕС сопровождается полной и безоговорочной приверженностью общим ценностям и правилам" , - говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств ФРГ и Франции, обнародованном вечером в пятницу, 8 октября.

"Уважение к ним и их соблюдение должны быть обеспечены каждым государством-членом, что, разумеется, относится и к Польше, которая занимает центральное место в ЕС" , - отмечается в документе.

При этом подчеркивается, что речь идет не только о моральных, но и юридических обязательствах.