В Приват24 появилась новая функция

В мобильном приложении Приват24 появилась новая услуга. Теперь там можно заказывать билеты на поезда заранее, правда пока лишь на iPhone, сообщает Сегодня.

Функция называется "Мониторинг билетов" и она поможет пользователям включить автоматический поиск и выкуп нужных билетов.

Например, вы не нашли нужный вам билет на поезд, а включив и настроив эту функцию приложение выкупит билеты, которые вам нужно как только они появятся в доступе.

Для того, чтобы настроить эту функцию нужно в меню "Сервисы" нажать "Транспорт", а затем "Поезд".

В ПриватБанке также сообщили, что нас сегодня в их мобильного приложения 13,4 млн активных пользователей.

В Приват24 также можно купить гособлигации, в течение года украинцы приобрели ОВГЗ через приложение на сумму 1,3 млрд грн.

Всего в ПриватБанке было куплено облигаций на более 2 млрд грн.