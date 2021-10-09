Количество авиаполетов над Украиной достигло 76% от допандемического уровня

В сентябре Украэрорух обеспечил аэронавигационным обслуживанием 26241 рейс, что составляет 76% от сентябрьского объема полетов 2019 года, сообщает Экономическая правда.

В сообщении говорится, что на таком уровне показатель авиатрафика держится в течение двух последних месяцев.

Внутренние полеты составляли в сентябре 3112 рейсов, что на 14,5 % больше по сравнению с соответствующим периодом допандемического 2019 года.

"Этот показатель является в том числе результатом государственной политики по развитию региональных аэропортов и поощрения туризма" , - сообщает Мининфраструктуры.

В ведомстве считают, что факторы увеличения количества полетов это сезонность спроса, ослабление карантина во многих странах мира, выход на рынок Украины новых авиаперевозчиков и уменьшение ставок за аэронавигационное обслуживание на маршруте для полетов в отдельной части воздушного пространства Украины над акваторией Черного моря.