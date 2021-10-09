Ротации в Кабмине могут коснуться трех-пяти человек — Арахамия
Верховная Рада планирует провести перестановки в Кабмине, кресла могут потерять от трех до пяти министров, сообщает Деловая столица.
Арахамия отметил, что кадровые вопросы в Кабмине планируют разделить на "два транша".
"Мы говорили, что это может быть три-четыре, возможно, три-пять человек. Нужно просто время, чтобы провести собеседования, выдвинуть кандидатов, предоставить им возможность подать документы, декларации и другое, и потом уже голосовать в зале (парламента — ред.) ", — сказал он.
Глава фракции "Слуга народа" добавил, что вопрос ротаций в Кабмине решили отложить, потому что на повестке дня была отставка главы Рады.
"На следующей неделе мы планируем этот вопрос обсуждать. Затем, через неделю, когда будет пленарная неделя — уже воплощать в жизнь", — пояснил Арахамия.