Альбом украинской группы изъяли из Spotify, а затем вернули

Альбом украинской группы "Пирятин" "Атентат" банили в музыкальном стриминговом сервисе Spotify после жалобы россиян. Теперь музыканты говорят, что ситуацию уладили, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в сообщении на странице группы в Facebook.

Первым с жалобой в соцсети выступил российский писатель, скандальный международный боевик "ЛДНР", Захар Прилепин. Россиянину не понравилось, что в тексте песен альбома, который ему сбросили "поклонники" из сервиса Яндекс.Музыка, граждан России называют "м*скалями".

Впоследствии лидер группы Иван Семесюк заявил в Facebook﻿, что песню, о которой писал Прилепин, удалили из Spotify и Deezer.

"С подачи известного международного террориста Захара Прилепина нашу "Арту" завалили массовыми жалобами. Все это время песня была доступна также и на российском Яндекс.Музыка, поэтому люди доброй воли, которые все же случаются в России, тоже могли тихо радоваться под гимн украинских артиллеристов" , – написал Семесюк.

Он пояснил, что "Арта" родилась в ответ на прямой запрос украинских бойцов – "запрос на бодрую песню без нытья и пафосной нудотини, без молитв, ангелов и мальчиков, зато с мочиловом лаптєй".

Музыкант отметил, что только на YouTube песня имеет более миллиона просмотров.

Отмечается, что альбом сейчас удалось вернуть на платформу из-за неожиданного покровительства офиса Восточной Европы в Москве. В группе говорят, что дистрибьютору удалось объяснить американцам, что слово "кац*п" является синонимом жаргонизма "gringo".