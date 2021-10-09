Зачем замораживать картофель фри: секрет от "МастерШефа"

В сети часто можно встретить информацию, что опытные кулинары замораживают картофель фри перед обжаркой. Будто бы, это придает дополнительную хрусткость и насыщенность, сообщает Обозреватель.

В эксклюзивном комментарии, шеф-повар и победительница кулинарного проекту МастерШеф "Профессионалы-3"﻿ Элеонора Баранова подтвердила эту информацию и добавила, что такой способ приготовления картофеля фри действительно довольно часто практикуют.

Как сообщает эксперт, главное преимущество такого способа заключается в том, что продукт уже не нужно заранее готовить. А это в свою очередь значительно экономит время. К тому же, не оставляет значительных отходов и какой-то грязи на кухонной поверхности.

Важно только помнить о таких важных моментах: перед жаркой картофель фри ни в коем случае не нужно размораживать, чтобы потом класть во фритюр. Иначе, есть риск потерять золотистую и хрустящую корочку.

А еще, повара не рекомендуют солить уже приготовленное блюдо. Ведь картошка быстро становится мягкой и теряет весь свой вкус.

Нарезать картофель нужно одинаковыми кусочками. Источник: Pixabay

Как готовят картофель фри к замораживанию

На самом деле, ничего тяжелого нет и процесс происходит по одной схеме: картофель предварительно очищают, тщательно моют и нарезают кусочками. Нет разницы, какую именно нарезку будут использовать, главное чтобы все брусочки были примерно одинаковой формы и толщины.

Далее продукт проходит короткое бланширование: ориентировочно 2 минуты. После чего, овощ высушивают, выкладывают на плоскую посуду, застеленную пергаментом, и поливают подсолнечным маслом. На конечном этапе и уже после того, как картофель замерзнет, его перемещают в пакеты для длительного хранения. Срок годности составляет ориентировочно 6 месяцев.