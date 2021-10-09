Минздрав взялся за развитие телемедицины

Благодаря внедрению телемедицинских технологий врачи смогут проводить консультации с пациентами дистанционно, быстро обмениваться информацией и проводить видеоконсилиумы, сообщает Корреспондент.

Министерство здравоохранения Украины начало работу по развитию телемедицинских технологий и услуг, которые призваны улучшить доступ украинцев к медицинским услугам и повысить их качество, сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, телемедицинские технологии и сервисы должны улучшить доступ к медицинским услугам для маломобильных групп населения, а также тех пациентов, которые проживают в отдаленных регионах страны.

Отмечается, что благодаря внедрению телемедицинских технологий и сервисов врачи смогут проводить консультации с пациентами дистанционно, быстро обмениваться информацией, проводить консилиумы в виде видеоконференций и оперативно принимать решения в критических ситуациях.

В условиях борьбы с пандемией COVID-19 онлайн-инструменты могут решать новые важные задачи, а именно - гарантировать безопасный контакт врачей и пациентов, не ограничивая последних в своевременном и качественном предоставлении медицинских услуг.

"Мировая практика на примере пандемии COVID-19 показывает, что телемедицина - это действительно эффективный инструмент в профилактике, диагностике и лечении пациентов. Это синергия современных информационных технологий и медицинской помощи, способствующей созданию нового качества медицинских услуг", - заявил начальник отдела управления проектами и программами ГП Электронное здоровье Вадим Терентюк .

Как отметили в МОЗ, электронная система здравоохранения уже сегодня применяет часть из этих сервисов в некоторых областях Украины и показывает свою эффективность. В частности, с запуском телемедицинских технологий в Одесской области не только снизились показатели инфарктов вне терапевтического окна, но и улучшилось качество их лечения в целом.

Минздрав при поддержке стейкхолдеров и иностранных партнеров планирует и в дальнейшем внедрять новейшие технологии в систему здравоохранения.