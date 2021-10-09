В "Приват24" произошел сбой: платежи не проходят

В ПриватБанке 9 октября произошел технический сбой. В результате в "Приват24" платежи проходят с задержкой, в финансовом учреждении предлагают не делать повторные платежи, сообщает Обозреватель.

Об этом нам сообщил представитель финучреждения Олег Серга. Так, если во время попытки провести платеж система "зависла", делать повторный платеж не нужно. Он произойдет с опозданием. Если сделать повторный перевод, то деньги переведут на карте.

Информацию о временном техническом сбое также подтвердили и на горячей линии банка. Что именно произошло, в финансовом учреждении не рассказывают. Однако при этом обещают в ближайшее время проблему решить.

При этом следует помнить, что у клиентов банка есть возможность совершать платежи альтернативным способом. Вариантов несколько:

SMS-банкинг. Работает не со всеми картами и не всеми типами платежей, но позволяет пополнить мобильный счет или перевести деньги на карту. Для этого нужно отправлять SMS на номер 3700, в тексте сообщения должны содержаться определенные команды.

Платежи по телефону. Чтобы воспользоваться услугой, нужно позвонить на номер 3700. Делать это обязательно с того номера, который привязан к карте ПриватБанка. В голосовом меню автоответчика есть пункт "Платежи по телефону". Дальнейшие инструкции предоставит робот.

Отметим, похожий сбой произошел в банке буквально несколько недель назад. Тогда клиенты не могли попасть в приложение Приват24.