Онлайн-мошенничество: как украинцев обманывают в интернете

Аналитики OLX проанализировали, кто чаще всего становится жертвой онлайн-мошенников в разрезе места жительства, пола и возраста, сообщает UBR.

Жителей больших городов в 1,5 раза чаще, чем остальных украинцев, атакуют через фишинг – когда мошенники получают доступ к логинам и паролям. В то же время украинцы из сел зачастую сталкиваются с продажей несуществующего товара по предоплате. Об этом свидетельствуют данные аналитиков OLX, которые опросили 25 тыс. пользователей интернета.

Таким образом, место проживания сильно влияет на тип мошенничества. Например, жители райцентров на треть чаще других сталкиваются с поддельными квитанциями об оплате.

Если говорить о конкретных городах, то в Киеве самым распространенным типом аферы является фишинг – 36% от всех видов онлайн-мошенничества. В то же время в Днепре, Одессе, Харькове и Львове половина случаев связана с предоплатой несуществующего товара. Всего с такими злоумышленниками столкнулись 57% украинцев в возрасте от 46 до 65 лет.

Около 80% случаев онлайн-мошенничества происходят в мессенджерах (Viber, Telegram, WhatsApp). Однако в Украине также существует схема обмана с помощью SMS. Чаще всего таким методом аферисты атакуют пенсионерам, которым сообщают о "выигрыше в лотерею", "новых условиях тарифа" или "правилах карантина".

В целом горожане больше знают и придерживаются правил кибербезопасности – около 42% респондентов. В то время как в селах таких только 33%. При этом в полицию готов обращаться только каждый десятый пострадавший.

Что касается возраста, то одной из самых уязвимых групп является молодежь, проводящая много времени в сети. По данным OLX, каждый третий украинец в возрасте 18-25 лет попадает на фишинг, а каждый четвертый потерял деньги после перехода по поддельной ссылке на сайт-двойник. Украинцы в возрасте 65+ в 2 раза чаще "ведутся" на схему с подставным курьером и в 1,5 раза чаще других сталкиваются с фейковыми скриншотами об оплате.