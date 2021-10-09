Меган Маркл устроила публичный спор с принцем Гарри

Обычно принц Гарри и его супруга Меган Маркл не позволяют себе показывать эмоции на публике, однако герцогиня Сассекская довела супруга во время деловой поездки, сообщает УНИАН.

Предметом спора стали крестины их дочери Лилибет. Постояльцы роскошного ($8 тыс. за ночь) отеля в Нью-Йорке стали свидетелями многочасовой ссоры между Меган и Гарри. Как оказалось, принц не захотел крестить их дочь Лилибет в Великобритании, на глазах королевы Елизаветы II, тогда как Маркл настаивала именно на этом.

"Меган Маркл настаивает на таком крещении и считает, что сможет убедить королеву официально дать своим детям титулы принца и принцессы. Гарри убежден, что в таком случае катастрофа неизбежна, ему нужно время, чтобы уладить этот вопрос", - передает портал News.﻿In .

Кроме того, британский источник сообщил, что принц Гарри в ходе спора раскритиковал чересчур дорогие наряды своей супруги, из-за чего Меган Маркл "выгнала" мужа с запланированного ужина, передает﻿ popcornnews.

В июле стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл, 4 июня ставшие родителями дочери Лилибет Дианы, планируют вскоре ее окрестить. Близкие друзья пары сообщили, что супруги хотят совершить церемонию в Виндзоре.

После этого, в августе СМИ сообщили, что Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не будут крестить дочь Лилибет в Лондоне в присутствии королевы Елизаветы II. Герцог и герцогиня Сассекские решили провести обряд в Калифорнии. Между тем, в начале октября стало известно о том, что старший брат Гарри принц Уильям выступил против крещения своей племянницы в Лондоне.

"Нет, мы думаем, что этого не произойдет. Это была не очень хорошая идея" , - передал портал Express слова принца Уильяма.

Однако, окончательное решение о крестинах Лилибет пока не принято.