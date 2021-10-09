12 стран ЕС призвали обеспечить внешние границы от миграции

Министры внутренних дел 12 восточных стран Европейского союза обратились с совместным письмом к Еврокомиссии, в котором призвали ускорить изменения в сфере защиты внешних границ и миграции, сообщает Деловая столица.

Письмо инициировала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

В нем подчеркивается необходимость усиления защиты внешних границ ЕС, предотвращения злоупотреблений системой предоставления убежища в ЕС со стороны недемократических режимов и выделения средств ЕС на строительство забора на границе с Беларусью.

Письмо подписали также министры Австрии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Греции, Кипра, Латвии, Польши, Словакии и Венгрии — почти всех стран, расположенных на восточном пограничные ЕС.

"Мы сталкиваемся с феноменальной гибридной атакой, организованной белорусским режимом, но этот кризис еще раз показала, что мы можем объединиться в поиске эффективных решений. С самого начала миграционного кризиса мы получили от стран Евросоюза всяческую помощь — экспертную, финансовую и гуманитарную. Я верю, что вместе мы найдем быстрые политические решения, которых от нас ждут народ Литвы и жители всей Европы" , — заявила Билотайте.

В письме министры приветствовали решение Европейской комиссии рассмотреть вопрос об укреплении правовой базы ЕС и включении в план действий оперативных, правовых, дипломатических и финансовых мер реагирования на нелегальную миграцию и ее предотвращения.

Министры также подчеркивают необходимость быстрых и конкретных решений на уровне ЕС для борьбы с нелегальной миграцией и другими гибридными угрозами.

По их словам, для обеспечения целостности и эффективного функционирования Шенгенской зоны все внешние границы ЕС должны быть защищены на максимальном уровне. Поэтому в Шенгенском пограничном кодексе необходимо установить четкие правила действий, которые страны могут сделать в случае нелегальной миграции и других гибридных угроз.

В письме также упоминается необходимость "дополнительного и адекватного финансирования из бюджета ЕС" для возведения забора.

В нем также говорится, что следует рассмотреть вопрос о дальнейшей разработке общих стандартов пограничного контроля ЕС и, в частности, наблюдение за внешними границами.