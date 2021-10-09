В Европарламенте допустили возможность блокировки выплат Польше

Глава Европарламента Давид Сассоли призвал рассмотреть вопрос о блокировке выплат Польше из бюджета ЕС. На этой неделе польский Конституционный суд признал превосходство национального законодательства над европейским правом, сообщает РБК-Украина.

По его словам, Еврокомиссия ведет с властями Польши переговоры относительно основополагающих принципов, несоблюдение которых может заблокировать утверждение плана восстановления страны.

"Европейский парламент боролся за принятие постановления о распределении бюджета (ЕС - ред.) в зависимости от соблюдения принципа верховенства права. Думаю, что пришло время оценить его конкретное применение" , - пояснил он добавив, что идет наступление на ценности ЕС и нужна "очень жесткая реакция".

Напомним, 7 октября Конституционный суд Польши признал верховенство национального законодательства над европейским правом. В ЕС назвали это решение вызовом принципам Союза и пообещали принять меры.

Отметим, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя решение Конституционного суда, заявил, что его страна не планирует выходить из ЕС.

Автор: Дмитрий Кузнецов