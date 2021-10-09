136 стран договорились о введении "глобального налога"

Министр финансов Франции Брюно ле Мэр заявил, что цифровые гиганты наконец-то будут вносить справедливый налоговый взнос в те страны, где они зарабатывают, сообщает УНИАН.

Страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) достигли договоренности о введении единого 15-процентного налога на деятельность глобальных корпораций.

Всего к договоренности присоединились 136 стран из 140, которые принимали участие в переговорах, сообщает Еuronews. На долю этих 136 стран приходится более 90% мирового ВВП.

Отмечается, что реформа коснется сотни крупнейших компаний и позволит перераспределить $125 млрд.

В частности, согласно соглашению, технологические гиганты, подобные Amazon, Facebook будут обязаны платить налоги в странах, где продаются их товары, даже если они не имеют там физического присутствия.

Министр финансов Франции Брюно ле Мэр заявил, что соглашение открывает дорогу к "настоящей налоговой революции XXI века".

"Это революция, поскольку назад мы уже не вернемся. Это налоговая революция, поскольку она сделает налогообложение более справедливым. Цифровые гиганты наконец-то будут вносить справедливый налоговый взнос в те страны, где они зарабатывают", - подчеркнул он .

Соглашение должно заработать в полной мере к 2023 году, передает Голос Америки.

Документ подвергся резкой критике со стороны международного объединения Oxfam, которое занимается проблемами бедности. По словам его представителей, сделка оказалась "беззубой": предусмотренные в ней параметры слишком низкие, поэтому для бедных стран практически ничего не изменится, хотя именно в их интересах, теоретически, реформа и реализуется.