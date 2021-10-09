Зарплаты в Украине осенью: где можно хорошо заработвть

В рейтинге самых востребованных профессий сентября тройку лидерства в сентябре удерживали продажники, айтишники и банковские работники, сообщает UBR.

А вот с медициной ситуация нестабильная: высокий спрос на медработников в августе с 6,8% упал до 5,4%, рассказали эксперты.

Эксперты связывают данный тренд со снижением случаев коронавирусной инфекции, но прогнозируют значительный подъем в октябре.

Примечателен тот факт, что по завершению лета работодатели Киева и области пересмотрели свои зарплатные предложения, подняв среднюю ставку на 2500 грн. В итоге она составила 34 800 грн.

В Житомирской и Херсонской областях рост еще более значительный – оклады выросли на 5100 и 5800 грн соответственно, хотя в целом средние зарплаты тут невысокие – 15 400-15 500 грн/мес.

Кроме столицы в наиболее привлекательные по оплате области вошли Черновицкая, Кировоградская и Ивано-Франковская, где зарплатные предложения варьируются между от 25 700 до 26 600 грн.

Сотрудников на должности госслужащих в Украине искали реже остальных (всего 0,2% вакансий), но зарплатные предложения там напротив значительно увеличились – на 12 000 грн.

Под данным, в сентябре чиновникам и сотрудникам некоммерческих организаций предлагали в среднем 43 тыс. грн, в то время как в августе – только 31 тыс. грн.

Однако категорию с самыми высокими окладами сентября традиционно представили работники из сферы ИТ: средние оклады тут составили 44 200 грн. Тут также отмечается тенденция найма молодых специалистов без опыта работы, набор которых демпингует зарплатные предложения в отрасли. В связи с этим в сентябре зарплатное предложение упало на 11 200 грн.

В целом средняя зарплата сентября по Украине, которую готовы предлагать 55% работодателей, составила около 18 000 грн.

По данным это на 1300 грн выше августовского предложения. Остальные 24% нанимателей готовы платить до 30 000 грн, еще 11% (в основном в столице) выкладывают от 30 200 до 40 300 грн, а оставшееся 10% платят от 40 300 грн.

Чаще, чем медиков и фармацевтов, стали искать маркетологов и PR-специалистов, а также рабочий персонал. Незначительно участился найм в сельском хозяйстве, на строительстве и в транспортной сфере.

Заметен спад среди предложений для бухгалтеров, работников туристической сферы и на студентов без опыта работы.

В сфере добычи сырья, спортивных клубах, салонах красоты, а также на страховом рынке работу в сентябре почти не предлагали. А наиболее низкие предложения по зарплате значились в Черниговской, Луганской и Тернопольской областях, где замечено падение по сравнению с августом на 600-1200 грн.