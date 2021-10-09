В лагере Одессы новая вспышка коронавируса

В Одессе в детском лагере "Молодая Гвардия" возникла вспышка коронавируса. Сейчас вирус подтвердили в 14 подростков из Винницкой области, сообщает РБК-Украина.

Так, семерых отправили на самоизоляцию в медицинскую часть. Остальных забрали домой родители.

В частности, перед новой сменой, после предыдущей вспышки, в оздоровительном учреждении провели полную дезинфекцию, однако уберечь детей от вируса не удалось.

27 сентября произошло первое заражение вирусом. На тот момент в УДЦ было 869 детей.

Как рассказали в прессслужбе областного управления здравоохранения, семеро больных забрали домой родители. Остальные дети находятся в медсанчасти центра под наблюдением врачей. Отмечается, что болезнь у всех протекает в легкой форме.

Кроме того, сейчас в лагере работают специалисты областного центра контроля и профилактики заболеваний. О результатах эпидрасследования сообщат в понедельник.

Как защитить детей от коронавируса

Чтобы уберечь детей от заболевания на коронавирус нужно: