В лагере Одессы новая вспышка коронавируса
В Одессе в детском лагере "Молодая Гвардия" возникла вспышка коронавируса. Сейчас вирус подтвердили в 14 подростков из Винницкой области, сообщает РБК-Украина.
Так, семерых отправили на самоизоляцию в медицинскую часть. Остальных забрали домой родители.
В частности, перед новой сменой, после предыдущей вспышки, в оздоровительном учреждении провели полную дезинфекцию, однако уберечь детей от вируса не удалось.
27 сентября произошло первое заражение вирусом. На тот момент в УДЦ было 869 детей.
Как рассказали в прессслужбе областного управления здравоохранения, семеро больных забрали домой родители. Остальные дети находятся в медсанчасти центра под наблюдением врачей. Отмечается, что болезнь у всех протекает в легкой форме.
Кроме того, сейчас в лагере работают специалисты областного центра контроля и профилактики заболеваний. О результатах эпидрасследования сообщат в понедельник.
Как защитить детей от коронавируса
Чтобы уберечь детей от заболевания на коронавирус нужно:
- Мыть руки. Это поможет избавиться от большинства инфекций, которые передаются алиментарным (пищевым) путем;
- Обработка рук антисептиками помогает убить патогенные вирусы и бактерии. Однако ребенку необходимо подробнее рассказать, как правильно пользоваться антисептиками;
- Ношение масок. Это основной метод защиты от респираторных инфекций, в том числе и SARs-COV-2 (COVID-19);
- Сбалансированное питание. Если ребенок получает с питанием все полезные нутриенты, которые в большинстве находятся в злаках, свежих овощах, фруктах и молочных продуктах, необходимость дополнительно принимать витамины просто отпадает.