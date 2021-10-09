Украина на пороге континентальной газовой войны

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что "Северный поток-2" открывает "поле для газовой битвы на всей территории континентальной Европы", сообщает УНИАН.

Об этом она сказала в интервью Радио Свобода в субботу, 9 октября.

"Мы [Украина] сейчас на пороге континентальной газовой войны, которую начала Россия. В 2020-м году закончилось действие энергетической стратегии РФ. Она определяла, что большие ископаемые являются одним из инструментов геополитического влияния. Они двигались в формате "страна за страной" , – подчеркнула она.

"И цены на газ – это давление для запуска "Северного потока – 2", и индивидуальный шантаж каждой страны – это все часть гибридной войны" , – добавила Стефанишина.

Стефанишина отмечает, что заставить Россию уменьшить свои "аппетиты" может лишь консолидированная позиция Европейского союза. Именно эту позицию ждут от саммита Украина-ЕС, который состоится на следующей неделе.

"Если ЕС будет готов консолидировано выступить с позицией, то это будет элемент, который заставит Россию уменьшить свои аппетиты, так же, как в свое время РФ отступила от линии разграничения на Донбассе" , - отметила вице-премьер.

По ее словам, готовность ЕС к этому уже есть, и 12 октября во время саммита ЕС она будет зафиксирована.

"Единственные опасения на этот счет заключаются в том, что гибридные методы России намного быстрее, чем методы, которые могут применять европейские страны. Поэтому главное - выиграть время. Мы достаточно быстро пришли от инициирования к достижению договоренности, которая будет зафиксирована на саммите" , - добавила Стефанишина.

Вице-премьер считает, что Украина – одна из наиболее устойчивых стран в контексте энергетических кризисов.

"У нас нет никаких завышенных ожиданий или положительных ожиданий в отношении России. Фактически мы в максимально негативной ситуации. Но при этом мы продолжаем быть надежным газовым транспортером, продолжаем выполнять европейские правила. Для нас важно, чтобы европейские партнеры тоже это делали" , - резюмировала она.

8 октября Верховная Рада призвала Европейский парламент безотлагательно рассмотреть на пленарной сессии и принять меры для запрета проекта "Северный поток-2".

Ранее председатель правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявлял, что Россия искусственно углубляет дефицит газа на европейском рынке и ведет прямой шантаж для коммерческого запуска газопровода "Северный поток-2".

Справка: Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Газопровод проходит в обход Украины.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2", его запустят после сертификации, как прогнозируют, в начале 2022 года.

4 октября "Газпром" сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода "Северный поток-2".