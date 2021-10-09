Возле дома Порошенко проходит митинг

Полиция Киевской области обеспечивает правопорядок во время мирной акции в селе Козин Обуховского района, сообщает УНИАН.

Об этом сообщает полиция Киевской области на своей странице в Facebook.

"В полночь в селе Козин началась мирная акция двух общественных организаций с различными точками зрения на политические события в стране" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия публичный порядок обеспечивают более 60 работников Обуховского районного управления полиции, полиции диалога и спецназовцев.

По данным правоохранителей, между участниками акции начался словесный конфликт, который полицейские быстро пресекли.

"Сейчас полиция заботится о том, чтобы действия участников митинга проходили в рамках закона. Правоохранители продолжают обеспечивать публичный порядок и безопасность" , - добавили в главке.

В полиции не называют, под чьим домом проходит митинг, однако в партии "Европейская солидарность" обвинили﻿ Банковую в проплаченной акции под домом Петра Порошенко.

8 октября председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов не исключил, что в деле по поставкам угля из террористических организаций ЛНР/ДНР к ответственности могут привлечь 5-го президента Украины Петра Порошенко и бывшую главу Нацбанка Валерию Гонтареву.