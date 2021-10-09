В Мелитополе нашли мертвым известного бизнесмена

В Мелитополе найден мертвым известный бизнесмен Евгений Куценко. Он был одним из основателей компании "Олком", сообщает Обозреватель.

Информацию о факте смерти подтвердила пресс-секретарь ГУНП Запорожской области Елена Лебединская. По предварительным данным, речь идет о самоубийстве, уточняет Depo.Запорожье со ссылкой на правоохранителей.

Евгений Куценко: источник ria-m.tv

Отмечается, что в сводках скорой помощи сказано о 53-летнем мужчине, который повесился в Мелитополе на проспекте 50 лет Победы.

По данным местного сайта "РИА-М", у Куценко были проблемы с бизнесом. Его молокозавод оказался на грани закрытия.

Бизнесмена обнаружили на проспекте 50 лет Победы. Источник Google Maps

Кроме того, что 53-летний Евгений Куценко был одним из основателей "Оклом", он руководил молочно-жировым комбинатом "Южный" и владел торговой маркой "Молочная река". Он также попадал в рейтинги украинских богачей, а в разные годы его активы оценивали в 39-151 миллион долларов.