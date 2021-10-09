10 октября: праздник, приметы и что нельзя делать

В воскресенье, 10 октября, отмечается день церковной памяти святого Каллистрата, а также преподобного Савватия. Именины празднуют Петр, Дмитрий, Герман, Михаил, Марк и Игнат, сообщает Обозреватель.

Считается, что по приметам сегодня можно определить, какой будет погода в ближайшем будущем. Что можно и что нельзя делать в этот день, читайте в материале.

Память святого Каллистрата

Православная церковь 10 октября почитает память святого Каллистрата Византийского и преподобного Савватия Соловецкого.

В этот день пчеловоды прятали последние ульи и просили детей до семи лет помолиться о сохранении пчел: считалось, что для этого требуется особенная моральная чистота, которая свойственна маленьким детям.

Савватий Соловецкий. Источник: azbyka.ru

Что нельзя делать 10 октября

Согласно поверью, сегодня нельзя работать (за исключением занятий пчелами), а также ходить в лес (есть риск заблудиться).

Сухая погода – зима придет еще нескоро. Источник: Pixabay

Приметы 10 октября