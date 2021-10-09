В Риме тысячи людей вышли на акцию протеста

В столице Италии Риме тысячи людей вышли на акцию протеста против введения "паспортов здоровья" (Green Pass). Участники манифестации стали кидать в полицейских петарды - в ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы, сообщает РБК-Украина.

Об этом информирует агентство ANSA﻿.

По его данным, протестующие собрались на площади Пьяцца-дель-Пополо в Риме. Затем участники акции начали перекрывать улицы в центре столицы, останавливать автомобили и нападать на полицейских, кидая в них петарды и "бумажные бомбы".

В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы. Также между протестующими и полицейскими вспыхивали стычки.

По данным агентства, на площадь Пьяцца-дель-Пополо вышли около 10 тысяч человек. Еще одна акция протеста проходит на Пьяцца-Бокка-делла-Верита.

ITALY The demonstration against the health pass escalates in #Rome. Clashes begin to erupt in the capital while the #healthpass will be compulsory to work from October 15 in #Italy. #manifs9october#Roma#piazzadelpopolo#NoGreenPasspic.twitter.com/9HToYhrsGU — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) October 9, 2021