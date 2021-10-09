Обвиняемый в коррупции канцлер Австрии подал в отставку

Австрийский канцлер Себастьян Курц объявил об отставке. Об этом он заявил на пресс-конференции в субботу, 9 октября, сообщает Лента.Ру.

Политик принял решение оставить пост канцлера Австрии в связи с тем, что в отношении его ведется расследование по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Уточняется, что временно исполняющим обязанности канцлера стал глава МИД Александр Шалленберг.

Курц, в свою очередь, останется лидером консервативной Австрийской народной партии (АНП). Уходя с поста канцлера, он займет место в Национальном совете, который относится к нижней палате парламента.