В Санкт-Петербурге произошел пожар в историческом центре

В российском Санкт-Петербурге 9 октября загорелась кровля шестиэтажного жилого дома, расположенного в историческом центре города. Огонь охватил площадь 800 квадратных метров, а из здания эвакуировали людей, сообщает Обозреватель.

По информации ТАСС со ссылкой на главное городское управление Министерства по чрезвычайным ситуациям здание расположено на набережной реки Карповки в Петроградском районе. Речь идет о доходном доме купца К.Г. Чубакова, построенном в 1906-1907 годах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пожар, которому присвоили третий ранг сложности, начался около 18:16. К ликвидации привлечены 18 единиц техники и 80 человек личного состава.