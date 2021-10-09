Олег Сенцов стал членом членом Европейской киноакадемии
Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов стал членом Европейской киноакадемии. Об этом он поделился в Facebook в субботу, 9 октября, сообщает Новое время.
По словам Сенцова, ему дважды предлагали стать членом организации, но режиссер отказывался, поскольку не считал себя достойным.
«Я очень благодарен им, а особенно президенту EFA Агнешке Холланд, за ту поддержку, которую они оказывали мне во время заключения. Они дважды предлагали мне стать членом этой организации: когда я был еще за решеткой и сразу, как вышел оттуда. Я отказывался, потому что не считал себя достойным этого, у меня было только одно маленькое кино. После премьеры моего второго фильма в Венеции, я состоялся именно как режиссер, а не как политзаключенный, и я согласился вступить в ряды киноакадемии. Произошли определенные бюрократические процедуры — и вот я получил сообщение, что уже являюсь членом Европейской киноакадемии», — написал он.