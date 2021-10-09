Олег Сенцов стал членом членом Европейской киноакадемии

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов стал членом Европейской киноакадемии. Об этом он поделился в Facebook в субботу, 9 октября, сообщает Новое время.

По словам Сенцова, ему дважды предлагали стать членом организации, но режиссер отказывался, поскольку не считал себя достойным.