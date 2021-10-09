На протестах возле дома Порошенко произошли столкновения

В Козине на Киевщине десятки молодчиков начали прорываться в дом экс-президента, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, сообщает Украинская правда.

"Титушки, которых ночью набирали в соцсетях на проплаченные "акции", начали прорываться в дом Петра Порошенко. Неплохая картинка накануне саммита Украина-ЕС. Как там говорил Зеленский, он продвигает "агрессивную внешнюю политику"? Забыл добавить про безумную внутреннюю" , - написала народный депутат из фракции "ЕС" Ирина Геращенко в Facebook.

По данным полиции, в селе Козин начались акции двух общественных организаций с различными точками зрения на политические события в стране. 60 правоохранителей прибыли в село для обеспечения общественного порядка. Силовики сообщили, что между участниками акции начался словесный конфликт, "который полицейские быстро прекратили".

Геращенко в свою очередь отметила, что произошли столкновения, а политсила Порошенко обратилась к советнику-уполномоченному по правам ребенка Дарье Герасименко с требованием немедленно прибыть в Козин и вместе с полицией "обезопасить несовершеннолетних от участия в провокациях".

Видео столкновений выложил на своей странице в Facebook депутат Киеврады Погребинский.