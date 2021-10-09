Стефанишина считает вопрос Украины в НАТО "политическим"

Решение о вступление Украины в НАТО находится исключительно в политической плоскости. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина в интервью Радио Свобода, сообщает Корреспондент.

По ее словам, для решения вопроса о членстве в Альянсе используются все доступные площадки.

"Мы требуем такой стратегической ясности от НАТО. В 2021 году, все государства члены НАТО подтвердили, что Украина будет в НАТО" , - отметила чиновница.

Она напомнила, что Украина приняла специальное решение на Совете национальной безопасности и обороны и продолжает работу над переходом на стандарты НАТО.