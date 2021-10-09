В Украину прибыла первая официальная партия iPhone 13

9 октября в аэропорт "Борисполь" прибыла первая официальная партия продукции от компании Apple, которая состояла из 8000 смартфонов iPhone 13, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится на Facebook-странице Гостаможслужбы﻿. Всего в Украину прибыло более 8 тысяч смартфонов линейки iPhone 13 стоимостью более $7,5 млн. Государственная таможенная служба Украины начала оформление товара.

В ведомстве напоминают, что 30 июня Apple открыла официальный офис в Украине. В сентябре состоялась встреча президента Владимира Зеленского с генеральным директором компании Тимом Куком во время которой Президент сообщил, что Украина заинтересована в расширении присутствия Apple на своей территории.