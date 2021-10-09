В Киеве обыскали офисы Управления образования Святошинской РГА

Прокуратура Киева провела обыски в служебных помещениях Управления образования Святошинской РГА и в офисных помещениях подрядных предприятий. Чиновники и подрядчики подозреваются в установке некачественных пожарных сигнализаций в школах, сообщает Зеркало недели.

По данным пресс-службы столичной прокуратуры согласно материалам следствия, частные общества на протяжении 2018 – 2020 годов по заказу управления образования Святошинской РГА осуществляли работы по установке противопожарных систем голосового оповещения, раннего выявления, пожаротушения и дымоудаления в школах. Стоимость работ составила 6,9 млн гривен.

"В ходе досудебного расследования установлено, что подрядные организации выполнили работы в полном объеме и с завышением стоимости. Также установлено, что выполнение субподрядных работ оформлялось на предприятия с признаками фиктивности" , – сказано в сообщении.

Сообщается, что обыски прошли в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса.

В прокуратуре также напомнили о том, что в августе текущего года начальнику Управления образования Святошинской РГА было сообщено о подозрении по факту растраты около 2 млн гривен, выделенных на реконструкцию учебных заведений района.