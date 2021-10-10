Ученые рассказали, почему муравьи кружат вокруг iPhone

В сети стало снова популярным видео, на котором показаны муравьи, которые бегают вокруг iPhone, который принимает входящий звонок. Такое поведение насекомых может объясняться "электромагнитной волной", которую излучает смартфон, сообщает Обозреватель.

Видео было опубликовано на Youtube-канале ViralVideoLab. Энтомолог из университета штата Новая Англия (США) Найджел Эндрю сказал, что такое поведение объясняется магнетизмом, который используется ими для ориентирования.

"У них есть магнитные рецепторы в антеннах. Если они путешествуют на большие расстояния, они используют магнитные сигналы с земли, чтобы знать, идут ли они на север, восток, юг или запад" , – говорил ученый.

Муравьи маршируют вокруг iPhone. Источник: Скриншот

В свою очередь Саймон Робсон из Университета Джеймса Кука в Квинсленде (Австралия), что iPhone не связан с маршем муравьев.

"Есть много примеров, когда муравьи фактически начинают формироваться в круг без телефона" , – отмечал он.

По его словам, такое поведение насекомых – последствие их систем связи и общения. При этом форма смартфона могла повлиять на то, что муравьи собрались в круг. На их интенсивное поведение могла также повлиять вибрация, но муравьи могут устраивать марши и без звонящего iPhone.