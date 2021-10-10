Трамп обвинил Байдена в потере энергонезависимости США
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что США потеряли энергонезависимость. Из-за этого, по его словам, страна вынуждена вести переговоры о поставках нефти с ОПЕК и Россией, сообщает Новое время.
"Впервые мы обеспечили себе энергетическую независимость. Теперь же они обращаются к ОПЕК, России и другим странам с просьбой прислать нам немного нефти", — сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками.
По его словам, к моменту его ухода с поста у США было больше нефти и газа, чем у России и Саудовской Аравии.
"А теперь мы просим их о помощи", — сказал он.
В начале сентября агентство Bloomberg узнало об увеличении импорта российской нефти в США. Тогда это объяснялось ураганом Ида который сорвал нефтедобычу в Мексиканском заливе.