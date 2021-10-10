Аналитик объяснил, как РФ может обойти ограничения ЕС по "СП-2"

Российская Федерация может обойти европейские ограничения для своего газопровода "Северный поток-2". Это может произойти, если владельцем "трубы" станут ряд компаний из ЕС, сообщает УНИАН.

Такое мнение высказал аналитик Даниэль Чижевский в интервью "Польскому радио"

По его словам, газопровод уже готов, поэтому осталось очень мало рычагов влияния на его запуск.

При этом он указал, что под сертификацию попадает лишь та часть российской трубы, которая находится в немецких территориальных водах. Аналитик считает, что РФ может "отдать" российский газопровод конгломерату евпропейских компаний, которые задействованы в финансировании проекта, например, компании Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

"И тогда все будет в соответствии с газовой директивой Евросоюза. Но, наверное, это будет уже крайний вариант, ведь "Газпром" еще рассчитывает, что последняя инстанция в лице Конституционного суда Германии в Карлсруэ согласиться вывести "Северный поток-2" из-под юрисдикции законодательства ЕС" , – рассказал Чижевский.

В то же время он не уверен, что противники газопровода смогут помешать его запуску.