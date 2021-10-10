Роналду установил очередной рекорд в матче за сборную

Звездный нападающий Криштиану Роналду установил очередной рекорд в футболке сборной Португалии, сообщает УНИАН.

Как пишет Yahoo, Роналду стал рекордсменом по количеству матчей за сборную в Европе.

Выйдя на поле в товарищеском матче против Кипра, Роналду провел свой 181-й матч за сборную Португалии.

По этому показателю он обошел защитника сборной Испании Серхио Рамоса, у которого 180 матчей.

В этом матче Роналду забил один гол и обновил свой рекорд по количеству забитых мячей за сборную - 112.

Мировым рекордсменом по играм за сборные является экс-защитник Со Чин Аун, который провел за Малайзию 195 матчей в период с 1969 по 1984 годы. Из действующих футболистов лучший результат у Бадира Аль-Мутавы из Кувейта - 186 матчей.