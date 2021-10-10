Леся Никитюк публично призналась в любви Притуле

Украинская телеведущая Леся Никитюк призналась в своих чувствах к своему коллеге по шоу "Хто зверху?" Сергею Притуле, сообщает УНИАН.

"Сергей Дмитриевич, ты знаешь, я долго молчала о своих чувствах, мы так давно вместе работаем… Мое сердце просто разрывается на части… Когда я тебя вижу, у меня скачет давление… Я так долго молчала… Я тебя люблю" , – сказала Никитюк.

Притула сразу же отреагировал на такое заявление Леси. Он сказал, что в его сердце всегда будет место для нее. А также в шутливой форме добавил, что за все годы их дружбы у него появилось двое детей. Но еще ничего не поздно.