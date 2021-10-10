Украинского газа хватит на весь отопительный сезон

Цены на природный газ, добываемый в Украине, не должны привязываться к спекулятивным рыночным ценам. Такого газа в Украине достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности населения в течение отопительного сезона, сообщает Обозреватель.

Такое мнение в высказал заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"Газ, добытый в Украине, не должен стоить столько, сколько сейчас стоят ожидания наличия на свободном рынке излишков газа в декабре", – заметил он .

По его словам, на сегодняшний день сложилась ситуация, когда "газ, добытый где-то на Полтавщине, в Днепропетровской или Львовской области приравнивается в цене к спекулятивным котировкам".

Рябцев заверил: газа собственной добычи в Украине достаточно. В подтверждение своих слов он привел некоторые цифры.

"На протяжении отопительного сезона население и теплокоммунэнерго потребляют около 11-12 миллиардов кубометров газа в год. Ежегодная внутренняя добыча в Украине составляет около 20 млрд кубометров в год. Сейчас в подземных газовых хранилищах хранится по меньшей мере 5 млрд кубометров, доступных для НАК "Нафтогаз Украины" , – сообщил эксперт.

Таким образом, "если разделить эти 20 млрд пополам и добавить 5 млрд, будет примерно 15 млрд кубометров, а потребляется около 12 млрд" , – заметил Рябцев.