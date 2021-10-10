В "ЛНР" запретили пенсионерам поездки за пенсиями

Данным решением якобы хотят защитить луганских пенсионеров от заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Корреспондент.

Сепаратисты "ЛНР" ужесточили правила пропуска через контрольный пункт въезда-выезда возле Станицы Луганской, в том числе и для пенсионеров. Об этом сообщают сепаратистские СМИ в воскресенье, 10 октября.

Так, с 9 октября отменена норма о том, что жители оккупированных районов могут раз в месяц выезжать на подконтрольную Украине территорию, а выезд привязан к правилам, как и в отдельных районах Донецкой области.

Теперь разрешен выезд только по спискам на следующих основаниях:

лечение (реабилитация);

обучение;

необходимость ухода за близким родственником;

похороны родственника.

Также въезд граждан без "прописки" в "ЛНР" разрешается тоже только по вышеуказанным причинам, а также при участии в "гуманитарных программах". Списки на въезд и выезд формируются "рабочей группой".

Как заявила называемая "министр здравоохранения ЛНР" Наталия Пащенко, данные меры будут действовать как минимум 10 ноября нынешнего года. По ее словам, ужесточение пропуска касается и пенсионеров, которые регулярно пересекают КПВВ для получения украинских выплат.