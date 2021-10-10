В Йемене взорвали автомобиль правительственного кортежа
В воскресенье, 10 октября, в йеменском портовом городе Аден на юге страны взорвался автомобиль из кортежа представителей местных властей. В результате погибли четыре человека, есть пострадавшие, сообщает Обозреватель.
Атаку устроили на пути движения колонны авто через центр города.
Отмечается, что заминированный автомобиль был подорван в центральном районе Эт-Тавахи. Транспортное средство полностью сгорело.
По данным телеканала, целью атаки был именно глава администрации Адена – Ахмеди Хамед Ламлас, который находился в одном из авто.
Кроме губернатора, в правительственном кортеже также был министр сельского хозяйства Йемена. Оба в результате ЧП не пострадали.
При этом погибли сопровождающие чиновников лица. Точных данных о них нет, но отмечается, что речь идет не менее чем о четырех погибших и нескольких раненых.
Причина взрыва остается неизвестной. Подробности инцидента уточняются.
Напомним: 29 августа военная база Аль-Анад в южной провинции Лахджна в Йемене подверглась ракетному удару и атаке беспилотников. Тогда погибли не менее 40 военных, десятки человек были ранены.