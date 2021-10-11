Массовый переезд майнеров в США спровоцирует резкий рост биткоина

На протяжении прошлой недели, с 4 по 10 октября, наиболее значимым для рынка виртуальных активов можно считать факт достижения очередного максимума роста цен на ведущие криптовалюты, сообщает UBR.

Как рассказал главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук, цена биткоина на криптобирже Binance превысила $56 тыс. и за последние семь торговых дней выросла более чем на 17%, эфириум (Ethereum) превышал отметку в $3600 за монету, что на 12,5% выше, чем неделей ранее.

Оптимизм на рынке криптовалют обусловлен полноценным переездом криптомайнеров из Китая в США и другие страны, а также возобновлением их активной работы. Общая рыночная капитализация и объем криптовалют в долларах США близки к максимальным историческим значениям, что поддерживает спрос на криптовалюты во всем мире, отмечает эксперт.

"Попытки регулирования крипторынка сейчас расцениваются как признание государствами факта неизбежности развития индустрии. Трейдеры, понимая это, более уверенно инвестируют в среднесрочные и долгосрочные криптоактивы" , – говорит Ковальчук.

Так, например, 8 октября в СМИ появились данные о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила биржевой фонд под названием Volt Bitcoin Revolution ETF. Фонд предоставит розничным инвесторам доступ к акциям компаний, которые держат значительную часть криптовалюты на своих балансах. То есть видно, что интерес к индустрии растет.

"В перспективе на третью неделю октября мы ждем, что уже существующие факторы роста продолжат поддерживать спрос на криптовалюты, и биткоин имеет шанс удорожания до уровня в $62 000 за монету" , – прогнозирует главный стратег по криптовалютам компании TomiEx.

Трейдерам и инвесторам стоит внимательно следить за сообщениями в СМИ относительно спроса на активы со стороны институциональных инвесторов, динамикой капитализации рынка, заявлениями политиков США о том, что они планируют (или не планируют) вводить запрет на криптовалюты.

Также отметим, что сейчас спекулятивно воспринимают рост популярности протокола Lightning Network.

"Любые негативные сообщения по этому вопросу в медийном пространстве готовы скорректировать цены на криптовалюты вниз" , – заметил Ковальчук.

Прогнозы на всю следующую неделю умеренно оптимистичные, так как Китай и его попытки влияния на рынок уже сейчас не страшны. Рынок пережил этот фактор влияния.

Если говорить о возможностях, то все большие ценовые прогнозы от именитых аналитиков по рынку будут провоцировать новых инвесторов приходить в индустрию.