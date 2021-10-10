На Буковель могут проложить железную дорогу

В "Укрзалізниці" рассматривают возможность строительства новой железнодорожной ветки к горнолыжному курорту Буковель в Ивано-Франковской области. Такой проект обойдется как минимум в 1 млрд гривен, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказал директор филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский. Он отметил, что одним из вариантов воплощения идеи в жизнь является прокладка железной дороги к Буковелю от станции Татаров.

Рельеф в этой местности непростой, дорогу придется строить вдоль реки, будут необходимы тоннели. Сейчас специалисты выясняют, какие трассы там можно проложить.

"Пока что это на уровне предварительного технического обоснования" , – сказал Перцовский.

Курорт Буковель.

Для такого строительства будут нужны значительные вложения денежных средств. В "Укрзалізниці" сообщили, что уже нашли нескольких заинтересованных частных инвесторов.

"Чтобы говорить про бюджет, должны быть проведены геологические, геодезические исследования, с учетом всех природоохранных норм. Все это может в разы изменить сумму" , – добавил представитель УЗ.

После того, как будет принято решение о воплощении проекта в жизни, на все работы потребуется не меньше года.

В ближайшем же будущем в УЗ намерены улучшить инфраструктуру ближайших к Буковелю железнодорожных станций – Татаров и Ясиня. Так, в Татарове должны улучшить вид вокзального комплекса, построить стоянку для автобусов, на которых туристы будут доезжать до самого курорта.

Станции Ясиня и Татаров.

Упомянутые станции хотят чтобы превратить в пересадочные хабы, из которых туристы будут сразу отправляться на курорты, вместо того, чтобы долго ехать туда из Ивано-Франковска.