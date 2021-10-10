Kawasaki обещает стать полностью электрическим

Японский производитель двухколёсной техники Kawasaki пообещал полностью перейти на электротягу к 2035 году. Однако произойдёт это далеко не сразу, и компании придётся сильно постараться, чтобы выполнить свои обещания, сообщает InsideEVs.

Первым этапом станет выпуск 10 гибридных и электрических моделей, которые планируется производить с 2025 года. Однако, в компании ранее уже заявляли, что не будут полагаться сугубо на электрические силовые установки. Также рассматриваются мотоциклы на альтернативном топливе. Одним из таких может стать водород. Кроме того, в последнее время всё чаще слышно о технологиях, которые позволят создать экологически чистое сгораемое топливо.

Отмечается, что для всех будущих электрифицированных новинок готовится культовый логотип River Mark, который и установят на перспективные мотоциклы. Как на сегодняшний день известно, пара электроциклов получат названия H2 и H2R. Так что не ждём, а готовимся к будущим релизам.

Напомним, что несколько ранее китайский государственный концерн SAIC представил футуристичный концепт R–RYZR, который скрестил в себе мотоцикл и автомобиль. Тем не менее, R–RYZR, в отличии от того же Volkswagen XL1 Sport, останется на рендерах и не получит даже физического воплощения. Не планируется использовать и черты концепта в будущих моделях концерна SAIC. Как отмечают в компании, машину создавали как некую провокацию в области электрического городского транспорта.