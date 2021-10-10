Топ самых ценных раритетных авто, проданных на аукционе

С аукционов уходит множество раритетных автомобилей. Стоимость некоторых экземпляров превышает цены самолетов, сообщает Твоя машина.

Ferrari 290 ММ 1956 года

Эта машина продана в декабре 2015 года на аукционе RM Sotheby’s за 28 050 000 долларов. Автомобилем управлял Хуан Мануэль Фанхио во время гонки Mille Miglia в 1956 году. Гонщик занял четвертое место в общем зачете, но большая история машины обеспечила ее высокую стоимость.

Mercedes-Benz W196 1954 года

Автомобиль продан аукционным домом Bonhams за 29 600 000 долларов в июле 2013 года. Модель выпущена всего в 14 экземплярах, 6 из которых принадлежат компании, 3 машины находятся в музеях, а этот экземпляр приобрел коллекционер.

Ferrari 335S 1957 года

Машина продана аукционным домом Artcurial в феврале 2016 года. Конечная стоимость составила 35 711 359 долларов. Автомобиль произведен в 1957 году. За его рулем находились Питер Коллинз и Морис Трентиньян на гонке «Sebring 12 Hours», а затем — Вольфганг фон Трипс на «Mille Miglia». В гонке «24 Heures du Mans» машиной управлял Майк Хоторн, также автомобиль участвовал во многих других известных гонках во всем мире.

Ferrari 250 GTO 1962 года

Продажа автомобиля состоялась в августе 2014 года аукционным домом Bonhams, где за машину отдали 38 115 000 долларов. Эта модель есть уже у 39 250 коллекционеров, при этом автомобиль очень редко попадают в продажу. Конкретно этим экземпляров владела одна семья на протяжении 39 лет.

Ferrari 250 GTO 1962 года

Автомобиль продан аукционным домом RM Sotheby’s за 48 405 000 долларов, произошло это в августе 2018 года. Таким образом, это самый дорогой автомобиль за всю историю аукциона. Машина с шасси 3413 покинула завод в качестве образчика Серии I, прежде чем в 1964 году получила ультра-редкий кузов Серии II. Она участвовала в 20 гонках и успешно финишировала в каждой из них, затем карьера была завершена.