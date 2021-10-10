В ВОЗ сделали заявление по борьбе с коронавирусом

Вскоре человечество пройдет 60% пути в борьбе с пандемией коронавируса, однако не исключено, что придется преодолеть еще множество неожиданных преград, сообщает УНИАН.

Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан в интервью швейцарской газете SonntagsBlick.

По ее словам, прогнозировать сроки завершения пандемии пока рано.

"Было бы преждевременно говорить, что мы скоро это преодолеем, это не так. Для этого слишком много остается неизвестным. В частности, неожиданное появление новых штаммов" , - отметила Сваминатан.

Она добавила, что в некоторых частях мира уже вакцинировано от коронавируса от 70 до 80% населения. Однако в других странах, например, в Африке, менее 4% населения полностью привиты.

"Чем больше мы будем мириться с таким положением дел, тем выше риск появления новых вариантов (коронавируса). Вот почему ВОЗ призывает использовать все имеющиеся дозы вакцин для увеличения уровня вакцинации во всем мире. Лишь тогда, когда все должным образом привиты, мы можем рассматривать бустерные дозы вакцины" , - сказала Сваминатан.

При этом она предложила разделить бустерную и третью дозы вакцины. По словам ученой, третья доза необходима определенным категориям людей, например со слабым иммунитетом или пожилым, у которых нет сильного иммунного ответа на прививки.

"Большинство смертей від Covid-19 приходится на непривитых людей, даже в странах с высоким уровнем вакцинации. Поэтому мы должны сосредоточиться на вакцинации непривитых людей. И, конечно, нам нужно как можно быстрее доставить вакцины в страны с низким уровнем иммунизации" , - добавила Сваминатан.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали, что мировая ситуация с COVID-19 до сих пор не находится под контролем. По словам эксперта ВОЗ по борьбе с COVID-19 Марии Ван Керхове, пандемия не заканчивается, хотя многие уже считают, что человечество победило COVID-19.

Керхове рассказала, что в некоторых городах по всему миру переполнены больницы, пациенты гибнут от коронавируса. И пока медицинские учреждения заполняются новыми зараженными, люди на улицах ведут себя так, будто пандемия уже закончилась. Эксперт ВОЗ отметила необходимость вакцинации, ношения масок и соблюдения дистанции.