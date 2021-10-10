Шмыгаль анонсировал рост минимальной пенсии

Минимальная пенсия в Украине вырастет с 1 декабря в связи с ростом минимальной зарплаты, сообщает Корреспондент.

Минимальную пенсию в Украине увеличат с 1 декабря. Это связано в увеличением минимальной заработной платы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook в воскресенье, 10 октября.

По его словам, Кабмин увеличил бюджет Пенсионного фонда на более чем 18 миллиардов гривен.

"Минимальная пенсия в Украине вырастет с 1 декабря в связи с ростом минимальной зарплаты. Чтобы обеспечить своевременное повышение пенсий, правительство на этой неделе увеличил бюджет Пенсионного фонда на 18,5 млрд грн", - говорится в сообщении .

При этом он отметил, что введенные с 1 июля доплаты к пенсиям военнослужащим, повышенные пенсии участникам боевых действий, лицам с инвалидностью и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы выплатят вовремя.

Напомним, что с 1 октября, миллиону пенсионеров добавили 400 гривен доплаты.

Как сообщалось, Минсоцполитики предлагает ввести обязательные накопления для всех работающих людей младше 50 лет, и добровольные - для людей старше 50 лет.